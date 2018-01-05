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С понедельника, 8 января, Департамент образования, культуры и спорта призывает рижан подавать заявки на бесплатные курсы латышского языка.

Информация о процессе подачи заявки, в том числе номер телефона и адреса учебных заведений, будут опубликованы на iksd.riga.lv.

Место обучения государственному языку рижане смогут выбрать в соответствии с опубликованным списком, найти удобное для себя учебное учреждение и подать заявку напрямую.

Бесплатные курсы доступны только задекларированным в Риге людям.

В рамках программы по общественной интеграции организовывается конкурс, чтобы выбрать организации, которые обеспечат возможность взрослым рижанам (кроме школьников и безработных) учить латышский на категории А и В.

В 2018 году будут реализованы восемь проектов на общую сумму 128 716 евро.