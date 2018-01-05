У рижского Дома конгрессов работает общественный каток
Общество | 5 января 2018 года, 18:51
Несмотря на необычные для зимы погодные условия, возле Дома конгрессов работает общественный каток, пишет Riga.lv.
Для всех посетителей каток доступен бесплатно, однако для тех, у кого нет своего инвентаря, есть возможность арендовать его – рядом работает пункт проката.
Время работы катка:
ежедневно с 11:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни – с 9:00 до 22:00.
Пока в Риге работает только один ледовый каток.
Фото: pixabay.com