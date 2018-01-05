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Несмотря на необычные для зимы погодные условия, возле Дома конгрессов работает общественный каток, пишет Riga.lv.

Для всех посетителей каток доступен бесплатно, однако для тех, у кого нет своего инвентаря, есть возможность арендовать его – рядом работает пункт проката.

Время работы катка:

ежедневно с 11:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни – с 9:00 до 22:00.

Пока в Риге работает только один ледовый каток.

Фото: pixabay.com