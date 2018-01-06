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Латвийские грунтовые дорогие еще не были в таком плохом состоянии, как сегодня. Об этом журналистам заявил министр сообщения Улдис Аугулис. По его словам, причиной такой ситуации стала очень влажная погода.

"То состояние дорог, которое мы наблюдаем сейчас, мы не видели никогда. Даже когда были повышенные условия влажности. Естественно предприятия Latvijas valsts celi и Latvijas autoceļu uzturētājs ведут мониторинг дорог, следят за их состоянием, чтобы ситуация не ухудшилась", - сказал министр.

Напомним, как ранее писал Mixnews, продолжительные дожди значительной ухудшили состояние дорог во многих районах Латвии, свидетельствует информация Latvijas Valsts ceļi.

На грунтовых дорогах введены ограничения на массу автотранспорта - по ним запрещено передвигаться транспорту общей массой свыше 10 тонн.

Также из-за подъема уровня воды закрыт участок региональной дороги Кокнесе-Эргли, а также местные дороги Шкирпани-Соболина на участке границы Зилупского и Лудзенского краев, дорога Зирас-Векас в Ужавской волости Вентспилсского края и дорога Иецава-Ламбарте у Иецавы.