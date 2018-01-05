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Россия надеется, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир предпримет конкретные меры в рамках своего мандата, чтобы изменить отношение латвийских властей к российским журналистам.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ к записи Дезира в его Twitter в связи с выдворением журналистов телеканалов "ТВ Центр" и ВГТРК супругов Анатолия и Ольги Курлаевых из Латвии.

"Мы надеемся, что вы немедленно предпримете меры в рамках вашего мандата, чтобы изменить отношение латвийских властей к российским журналистам, - говорится в комментарии. - Деклараций недостаточно, крайне необходимы действия".

.@OSCE_RFoM We hope you will immediately take measures within your mandate to change this approach of #Latvia authorities towards #Russian journalists. Declarations are not enough, actions are highly needed. — MFA Russia (@mfa_russia) 5 января 2018 г.

Тем временем Дезир в письме властям Латвии выразил обеспокоенность в связи с высылкой из страны российских журналистов.

"Я напоминаю, что государства - участники ОБСЕ взяли на себя обязательство содействовать работе и аккредитации журналистов из других стран ОБСЕ. Свободный доступ к информации и свободный обмен информацией между странами - членами ОБСЕ способствуют поддержанию свободы средств массовой информации в регионе <...> Поэтому я призываю власти страны пересмотреть использование ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности", - говорится в письме Дезира властям Латвии.

Как подчеркнул представитель ОБСЕ, неясной остается и аргументация подобных ограничительных действий.

3 января из Латвии был депортирован журналист телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев; причиной стало включение его в список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики. Его супруга, журналист ВГТРК Ольга Курлаева была задержана 4 января и, согласно данным Государственной службы пограничной охраны Латвии, также была внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в республику.

Фото из Flickr