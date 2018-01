Общество |

Россия надеется, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир предпримет конкретные меры в рамках своего мандата, чтобы изменить отношение латвийских властей к российским журналистам.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ к записи Дезира в его Twitter в связи с выдворением журналистов телеканалов "ТВ Центр" и ВГТРК супругов Анатолия и Ольги Курлаевых из Латвии.

"Мы надеемся, что вы немедленно предпримете меры в рамках вашего мандата, чтобы изменить отношение латвийских властей к российским журналистам, - говорится в комментарии. - Деклараций недостаточно, крайне необходимы действия".

.@OSCE_RFoM We hope you will immediately take measures within your mandate to change this approach of #Latvia authorities towards #Russian journalists. Declarations are not enough, actions are highly needed.