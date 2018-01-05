РФ просит ОБСЕ "разобраться" с выдворением журналистов из Латвии (9)

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Общество | 5 января 2018 года, 17:34

Россия надеется, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир предпримет конкретные меры в рамках своего мандата, чтобы изменить отношение латвийских властей к российским журналистам.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ к записи Дезира в его Twitter в связи с выдворением журналистов телеканалов "ТВ Центр" и ВГТРК супругов Анатолия и Ольги Курлаевых из Латвии.

"Мы надеемся, что вы немедленно предпримете меры в рамках вашего мандата, чтобы изменить отношение латвийских властей к российским журналистам, - говорится в комментарии. - Деклараций недостаточно, крайне необходимы действия".

Тем временем Дезир в письме властям Латвии выразил обеспокоенность в связи с высылкой из страны российских журналистов.

"Я напоминаю, что государства - участники ОБСЕ взяли на себя обязательство содействовать работе и аккредитации журналистов из других стран ОБСЕ. Свободный доступ к информации и свободный обмен информацией между странами - членами ОБСЕ способствуют поддержанию свободы средств массовой информации в регионе <...> Поэтому я призываю власти страны пересмотреть использование ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности", - говорится в письме Дезира властям Латвии.

Как подчеркнул представитель ОБСЕ, неясной остается и аргументация подобных ограничительных действий.

3 января из Латвии был депортирован журналист телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев; причиной стало включение его в список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики. Его супруга, журналист ВГТРК Ольга Курлаева была задержана 4 января и, согласно данным Государственной службы пограничной охраны Латвии, также была внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в республику.

Фото из Flickr

Комментарии 9
Идиот )1 час назад
Россия перестанет совать нос в дела Латвии тогда,когда Латвия перестанет везде сама свой нос в ее дела совать,и орать на каждом углу про агрессию со стороны России!То есть когда вы в дела России без конца националисты долбаные свой нос суете,Это нормально!Как тоже самое делают с вами,это кошмар для вас!Запомните как вы к людям относитесь так и они к вам!
1
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Patriot2 часа назад
Tas ir musu drosibas jautajums deportet vai ne Krievijas iesutitos spiegus un provokatorus. Krievija vajadzetu nebazt degunu musu lietas, nevis sudzeties Eiropas iestades. Tapat vinus tur neviens neklausisies.
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$2 часа назад
He? Kak pomjet solveja vyshvernulji. Tak srazu ob civilizovannom mire spomnilji. A kogda gopnichitj nado togda putlera spominaet.
Mol vodku glatatj da a platit net. Pustj drugie platit.
8
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