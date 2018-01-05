Музыкант: надеюсь, когда-нибудь в Риге перестанут шуметь в российский Новый год (87)

фото

Общество | 5 января 2018 года, 18:21

Предновогодняя публикация музыканта, автора-песенника и продюсера Гунтарса Рачса в Twitter вызвала немалый резонанс, пишет Nra.lv. В своем микроблоге музыкант написал о том, каким бы он хотел видеть Новый год в Риге.

"Надеюсь дожить до времен, когда в новогодний вечер в Риге, в 23 часа никто не будет запускать петарды по московскому времени, но еще какое-то время придется подождать... Ненависти нет, просто жаль людей, которым здесь нет спокойствия, которые не едут домой", - написал Рачс.

Более 300 человек отметили, что они одобряют сказанное, однако в комментариях единодушия нет - многие считают, что такие публикации только усиливают ненависть и актуализируют выражение "русские идут". Некоторые пользователи указали, что каждый может отмечать праздник тогда, когда ему захочется - например, соотечественники в Англии могут встречать новый год по латвийскому времени.

Комментарии 87
Сергей2 часа назад
Что на этого идиота внимание обращать , обыкновенный озлобленный нацик, он и сдохнет от злости
2
Ответить
в2 часа назад
Ещё один больной русофобией.Жалко таких людей.
1
Ответить
Просто так2 часа назад
Не доживёшь.
2
Ответить