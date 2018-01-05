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Предновогодняя публикация музыканта, автора-песенника и продюсера Гунтарса Рачса в Twitter вызвала немалый резонанс, пишет Nra.lv. В своем микроблоге музыкант написал о том, каким бы он хотел видеть Новый год в Риге.

"Надеюсь дожить до времен, когда в новогодний вечер в Риге, в 23 часа никто не будет запускать петарды по московскому времени, но еще какое-то время придется подождать... Ненависти нет, просто жаль людей, которым здесь нет спокойствия, которые не едут домой", - написал Рачс.

Ceru vēl piedzīvot kādreiz tos laikus, kad vecgada vakarā Rīgā plkst. 23.00 neviens nešaus petardes pēc Maskavas laika sagaidot Jauno gadu, bet vēl kāds laiciņš jāpagaida.... Naida nav, tikai žēl to cilvēku, kas nav raduši te mieru, bet mājās nebrauc. — Guntars Račs (@GuntarsRacs) 31 декабря 2017 г.

Более 300 человек отметили, что они одобряют сказанное, однако в комментариях единодушия нет - многие считают, что такие публикации только усиливают ненависть и актуализируют выражение "русские идут". Некоторые пользователи указали, что каждый может отмечать праздник тогда, когда ему захочется - например, соотечественники в Англии могут встречать новый год по латвийскому времени.