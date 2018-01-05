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Друг пострадавшего в автоаварии 22-летнего Илварса Сирмацис благодарит людей, которые откликнулись на зов о помощи сдать кровь для пострадавшего.

"Спасибо всем, кто откликнулся на зов о помощи Илварсу", - написал Наурис Микельсонс, который накануне опубликовал призыв помочь парню, выжившему в тяжелой автоаварии, в результате которой погибла 70-летняя женщина.

Как пишут близкие, Илварсу пожертвовано "ненормально большое количество крови".

Пострадавший Илварс Сирмацис, 1996 года рождения сейчас находится в больнице Гайльэзерс и за его жизнь борются врачи.

Центр доноров крови также опубликовал сегодня сообщение.

"Сегодня в Государственном донорском центре большое движение. Очень многие откликнулись помочь тому, кому сейчас это очень необходимо. СПАСИБО! Спасибо, милый донор, за время, которое пожертвовал, за часть себя, которую отдаешь и за тепло твоего сердца, так как тебе небезразлично!", - сказано в сообщении медучереждения.

Как сообщал портал Mixnews, В среду 3 января, примерно в 16:47 в крае Аматас, на 83-ем километре шоссе Рига-Сигулда-Эстонская граница, произошла авария.

Женщина 1985 года рождения, совершая обгон на своем Hyundai, выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с ехавшим грузовым автомобилем Man.

В аварии погибла пассажир легкового автомобиля - женщина 1947 года рождения. В свою очередь, еще один пассажир 1996 года рождения был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Водитель серьезных травм не получила.

Начат криминальный процесс.