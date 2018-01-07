В Латвии самый низкий уровень доверия полиции и армии среди стран Балтии (9)

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Общество | 7 января 2018 года, 11:58

В Латвии самый низкий среди стран Балтии уровень доверия полиции и армии, свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer, проведенного в ноябре прошлого года. Об этом пишет Latvijas avīze.

Полиции в Латвии доверяют 60%, не доверяют - 32% опрошенных, а 8% не могли дать конкретный ответ. По сравнению с весной 2017 года недоверие к латвийским стражам порядка выросло на 1%.

В Литве полиции доверяют 76%, в Эстонии - 80% респондентов. Больше всего среди стран ЕС полиции доверяют жители Дании - 92%, а самый низкий уровень доверия - в Болгарии, где полиции не доверяют 53% населения.

Армии в Латвии доверяют 66% респондентов, не доверяют - 19%, не могли ответить на этот вопрос 15% опрошенных. Доля латвийцев, которые доверяют армии, с весны 2017 года уменьшилась на 1%. В Литве и Эстонии армии доверяет больше людей - соответственно 73% и 81%.

Больше всего своей армии доверяют жители Финляндии - 94%, а меньше всего жители Болгарии - 38%.

В среднем по ЕС уровень доверия армии и полиции составляет соответственно 73% и 72%.

Фото: Valsts policija

Комментарии 9
Максим Жуков1 час назад
Отношение не к полиции и армии,а к власти в общем...Правительство и их СМИ вечно пытаются свалить ответственность на кого то другого...
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кот1 час назад
Так ведь ни армия ни полиция в этом не виноваты.Виновата система отстойная.
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Домовой56 минут назад
Всё очень просто. НАРОД умеет деньги считать и видит как они бездарно и корыстолюбиво тратятся на чьи-то личные интересы, а не туда, куда надо.
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