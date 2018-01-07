Общество |

В Латвии самый низкий среди стран Балтии уровень доверия полиции и армии, свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer, проведенного в ноябре прошлого года. Об этом пишет Latvijas avīze.

Полиции в Латвии доверяют 60%, не доверяют - 32% опрошенных, а 8% не могли дать конкретный ответ. По сравнению с весной 2017 года недоверие к латвийским стражам порядка выросло на 1%.

В Литве полиции доверяют 76%, в Эстонии - 80% респондентов. Больше всего среди стран ЕС полиции доверяют жители Дании - 92%, а самый низкий уровень доверия - в Болгарии, где полиции не доверяют 53% населения.

Армии в Латвии доверяют 66% респондентов, не доверяют - 19%, не могли ответить на этот вопрос 15% опрошенных. Доля латвийцев, которые доверяют армии, с весны 2017 года уменьшилась на 1%. В Литве и Эстонии армии доверяет больше людей - соответственно 73% и 81%.

Больше всего своей армии доверяют жители Финляндии - 94%, а меньше всего жители Болгарии - 38%.

В среднем по ЕС уровень доверия армии и полиции составляет соответственно 73% и 72%.

Фото: Valsts policija