Общество |

С весны 2017 года в Латвии на 5% до 35% возросло недоверие средствам массовой информации (СМИ), свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer, проведенного в ноябре прошлого года.

20% опрошенных жителей Латвии уровень своего доверия СМИ оценили как высокий, 45% - как средний. 35% респондентов указали на низкий уровень доверия или заявили, что вообще не доверяют СМИ.

В Литве не доверяют СМИ или доверяют очень мало 35% населения, а о высоком уровне доверия заявили 28% опрошенных. В Эстонии 29% респондентов оценили свой уровень доверия как высокий и столько же доверяют очень мало или вообще не доверяют.

В целом по ЕС уровень доверия СМИ оценивается как средний - им доверяют 38% европейцев. Больше всего СМИ доверяют жители Португалии - 39%, а меньше всего - жители Мальты, где недоверие к ним испытывают 53% населения.

Опрос также показал, что 49% жителей Латвии большую часть информации о политических событиях в стране получают из телепередач, а 36% - на интернет-сайтах и в социальных сетях. Радио и прессу как основной источник информации указали соответственно 9% и 2% респондентов.

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