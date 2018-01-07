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В этом году на профессиональную военную службу планируется принять 710 военнослужащих, которым государство обещает зарплаты в размере около 850 евро после уплаты налогов, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС). Об этом пишет KasJauns.

Например, 120 курсантов планируется принять в Национальную академию обороны, а 330 солдат пополнят ряды механизированной пехотной бригады.

Также будет объявлен набор в подразделение спецопераций, штабной батальон, военно-воздушные силы, Земессардзе, военно-морские силы и ряд специализированных подразделений.

НВС также приглашает на службу кандидатов с высшим образованием первого уровня в сфере информационных технологий, высшим образованием первого или второго уровня в сфере телекоммуникаций, со средним техническим образованием в отрасли автотранспорта, автоводителей и людей с опытом в ремонте транспорта.

Те кандидаты, которые раньше не обучались военной службе, после принятия на профессиональную службу должны будут окончить определенный курс военного обучения.

НВС обещает молодым военным бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование для начала карьеры и полный пакет социальных гарантий - пособия, пенсии по выслуге, компенсации.

Поступить на профессиональную военную службу могут граждане Латвии в возрасте от 18 до 40 лет, а в академию обороны принимаются курсанты в возрасте от 18 до 27 лет.