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Президент Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис поздравили православных и старообрядцев с Рождеством на своих страницах в Twitter.

"Сердечно поздравляю всех православных и старообрядцев Латвии с Рождеством Христовым! Светлого вам Рождества, дарите и принимайте любовь, наполняйте сердца радостью и покоем!", - написано в поздравлении президента в твиттере.

Valsts prezidents @Vejonis -sirsnīgi sveicu visus Latvijas pareizticīgos un vecticībniekus Kristus piedzimšanas svētkos! Lai gaismas caurvīti Ziemassvētki, sniedzot un saņemot mīlestību un piepildot sirdis ar prieku un mieru! #Ziemassvētki #Orthodox #Christmas #РождествоХристово pic.twitter.com/ZQSW9sydTV — Valsts prezidents (@Rigas_pils) January 7, 2018

В свою очередь премьер-министр призвал посвятить Рождество своим близким и своей вере.

"Православные во всей Латвии, от сердца поздравляю вас с Рождеством! Это время, когда христианский мир получает положительные эмоции, душевный покой и внутреннюю силу для дальнейшего жизненного пути. Посвятите это время своим близким и своей вере!", - заявил глава правительства.

Pareizticīgie visā Latvijā, no sirds sveicu Jūs Ziemassvētkos! Tas ir laiks, kad kristīgā pasaule gūst pozitīvas emocijas, garīgo mieru un iekšējo spēku turpmākajām dzīves gaitām. Veltiet šo laiku sev tuvajiem un savai ticībai! — Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) January 7, 2018

Как сообщалось, в воскресенье православные и староверы Латвии празднуют Рождество. Прошлой ночью в Рижском Христорождественском соборе митрополит Рижский и всея Латвии Александр служил божественную литургию.

В Латвии проживает приблизительно 400 000 представителей конфессий, Вопрос о введении официального выходного на Рождество православных и староверов пока еще не решен, несмотря на многократную актуализацию.