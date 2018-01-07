Президент Латвии и премьер поздравили православных и староверов с Рождеством (11)

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Общество | 7 января 2018 года, 15:52

Президент Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис поздравили православных и старообрядцев с Рождеством на своих страницах в Twitter.

"Сердечно поздравляю всех православных и старообрядцев Латвии с Рождеством Христовым! Светлого вам Рождества, дарите и принимайте любовь, наполняйте сердца радостью и покоем!", - написано в поздравлении президента в твиттере.

В свою очередь премьер-министр призвал посвятить Рождество своим близким и своей вере.

"Православные во всей Латвии, от сердца поздравляю вас с Рождеством! Это время, когда христианский мир получает положительные эмоции, душевный покой и внутреннюю силу для дальнейшего жизненного пути. Посвятите это время своим близким и своей вере!", - заявил глава правительства.

Как сообщалось, в воскресенье православные и староверы Латвии празднуют Рождество. Прошлой ночью в Рижском Христорождественском соборе митрополит Рижский и всея Латвии Александр служил божественную литургию.

В Латвии проживает приблизительно 400 000 представителей конфессий, Вопрос о введении официального выходного на Рождество православных и староверов пока еще не решен, несмотря на многократную актуализацию.

Комментарии 11
И не надо.3 часа назад
Одно только лицемерие. Делают одно, а потом так лицемерно вдруг поздравляют. Сколько времени не могут договориться и сделать красный календарный день. С чего вдруг столько внимания?
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Мэй2 часа назад
А почему только в капом -то Twiittere-это у нас такой официальный СМИ ?Или как подачка для 400 000 избирателей?
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Лёлик3 часа назад
Чудеса случаются на Рождество!!!

П.С. Правда пока только в Twitter.
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