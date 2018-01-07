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В вечер воскресенья и в ночь на понедельник на латвийском побережье порывы западного ветра усилятся до 18-23 метров в секунду, прогнозируют синоптики. Об этом пишет Nra.lv .

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на побережьях Курземе и Видземе объявил "желтое предупреждение". Порывы ветра до 23 метров в секунду ожидаются с 21:00 до 01:00.

В других частях страны порывы западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. В понедельник, в течение дня, такие порывы сохранятся на побережье и в восточных областях Латвии.

Ночью в большей части страны пройдет кратковременный снег, больше всего осадков ожидается в Видземе.Днем в понедельник кратковременные снегопады преимущественно пройдут в центральных и восточных районах Латвии, местами возможна метель.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0..-4 градуса, на побережье 0..+3 градуса. Днем температура существенно меняться не будет.

В Риге в понедельник ожидается частично облачная погода, пройдет кратковременный снег. Ночью порывы западного ветра усилятся до 17 метров в секунду, днем северо-западный ветер будет дуть порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться около ноля градусов.

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