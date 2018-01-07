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Сегодня мир погружается во мрак безверия, вражды и ненависти, поэтому нужно открыть свои сердца Христу, говорится в рождественском послании главы Латвийской православной церкви митрополита Рижского и всея Латвии Александра.

Он отметил, что "нам всем так необходимо найти Христа, обрести веру, прославить Бога своей жизнью. Христа нельзя найти там, где льстивые речи, где злоба, зависть и ненависть. Нет его и там, где царят коварство и двоедушие. Его нет среди тех, кто живет только для себя, чтобы есть, пить и веселиться, заботясь о временных благах".

"Сегодня мир удаляется от Христа, погружается во мрак безверия, себялюбия, вражды и ненависти. Это страшный результат потери Христа", - подчеркнул митрополит Александр.

Он напомнил, что истекший год ознаменован столетием страшной революции, когда осквернялись святыни, тысячи храмов и монастырей были уничтожены, десятки тысяч духовенства и верующих засвидетельствовали пролитием своей крови верность Христу и православной церкви.

"Будем непрестанно молить Господа, чтобы подобные времена не повторились", - обратился к верующим митрополит.

В наступившем году празднуется столетие со дня провозглашения независимости Латвийского государства, которое дает "нам свободу нашей веры, возможность строительства наших храмов и возможность духовного образования", - говорится в послании.

"В эти святые дни вознесем наши благодарственные молитвы к воплотившемуся Господу нашему Иисусу Христу за его благодеяния к нам, недостойным. Да пошлет Господь милость свою на нас, да сохранит нашу Святую Церковь, нашу страну и весь наш народ и каждого из нас в здравии и благоденствии, мире и спасении", - заявил глава Латвийской православной церкви.

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