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Здание Госполиции на улице Стабу было оснащено устаревшей системой пожарной сигнализации, а в месте, где началось возгорание вообще не было детекторов дыма – это создает риск того, что страховщик может не покрыть убытки, появившиеся в результате пожара. Об этом сообщила программа "Ничего личного", пишет Latvijas avīze.

Два года назад министерство просила у правительства Мариса Кучинскиса полтора миллиона евро на новое противопожарное оборудование. 111 000 евро планировалось выделить на здание на улице Стабу, однако средства были выданы лишь частично и были потрачены на здания Министерства внутренних дел (МВД), которые находятся в еще более плачевном состоянии.

Также как и другие здания МВД, горевший дом обслуживается Государственным страховым агентством. Оно ответственно и за соблюдение противопожарных требований в этих помещениях.

Страховая компания Compensa передаче не сообщила, будет ли она покрывать необходимые после пожара ремонтные работы.

"Мы можем подтвердить, что будут выполнены все условленные в законе и страховом договоре действия, но мы не можем предоставить какую-либо информацию о констатированных фактах или выводах. Поэтому, чтобы никак не помешать начатым оперативным действиям, Compensa воздерживается от предоставления информации и публицистики", - указало предприятие.

Премьер-министр Марис Кучинскис из-за занятости не согласился на интервью о том, почему правительство не выдало МВД всю необходимую сумму на новое противопожарное оборудование. В письменном ответе политик заявил, что принимая бюджет прошлого и этого года, были взяты во внимание более существенные приоритеты министерства.

Напомним, 2 января в Риге на улице Стабу загорелось шестиэтажное здание, в котором расположены структуры Госполиции.