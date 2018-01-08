Синоптики обещают похолодание до -16 градусов (7)

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Общество | 8 января 2018 года, 07:19

В ближайшие сутки погоду будет определять циклон, направляющийся через Финляндию. В связи с этим, Латвию пересечет небольшая зона облаков, которая принесет кратковременный снег. Больше всего осадков ожидается на востоке страны. Будет дуть юго-западный, западный ветер, во многих местах его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. На побережье ветер будет сильнее, порывами 20-23 метров в секунду.

В понедельник, в течение дня, циклон потеряет свое значение и усилится влияние антициклона, ветер утихнет и во многих районах страны будет солнечно. Однако в восточной части Латвии облаков будет больше и местами пойдет кратковременный снег.

В течение недели в Латвию продолжится поступление холодного воздуха, количество осадков уменьшится, но ожидается переменная облачность. Температура воздуха на большей части территории страны понизится до -2..-7 градусов, а максимальная температура воздуха днем составит -1..+3 градуса. При слабом ветре по ночам будет появляться иней и туман.

Вместе с понижением температуры воздуха начнут замерзать реки и озера. Также на северной части Рижского залива начнет появляться лед.

В конце недели в Латвию продолжит поступать холодный и сухой воздух. По ночам во многих местах похолодает до -11..-16 градусов, а днем температура воздуха составит -2..-6 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В свою очередь компьютерная модель Национальное управление океанов и атмосферы США Global Forecast System обещает, что температура воздуха будет на много градусов выше.

Источник: KasJauns

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
Виктор 5 часов назад
Ну и конечно, последнее предложение всё расставило по своим местам. Я уже начал верить по началу в правдивость прогноза.
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Дед Мороз.......4 часа назад
Травка зеленеет,
Солнышко блестит.
Зимушка к нам в гости,
Не очень-то спешит.
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Gans4 часа назад
Обещали самую холодную зиму за последние 100 лет. Супер точный прогноз.
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