Общество |

Латвийский журналист Юрий Алексеев вернулся в Латвию вчера ночью и его сразу же обыскали в Рижском аэропорту. Об этом написал он сам на своей странице в Facebook.

Журналист также добавил, что якобы его одежду чем-то смазали, поскольку и и в Осло, и в Риге его "приметила" собака пограничной охраны.

"Вчера ночью после тщательнейшего обыска я вышел из дверей Рижского аэропорта. Друзья подогнали рабочий компик вместо похищенного Полицией безопасности Латвии", - написал он.

Напомним, 18 декабря 2017 года, Юрий Алексеев был задержан Полицией безопасности. Журналист был обвинен в незаконном хранении боеприпасов и разжигании межнациональной розни. После Алексеев отправился в США навестить дочь и внуков.