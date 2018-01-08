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Депортированная из Латвии журналист российского телеканала "Россия-24" Ольга Курлаева планировала снимать фильм о Латвии, главной героиней которого, вероятно, должна была стать бывший президент Вайра Вике-Фрейберга, сообщает передача телеканал TV3 Nekā personīga.

Курлаева с супругом приехали в Ригу по туристическим визам. Пара заявила, что собирались встретить Новый год в латвийской столице. Однако, на самом деле Ольга Курлаева планировала снимать фильм про Латвию.

Курлаева уже снимала сюжеты про Молдавию, Черногорию, Польшу и Литву для канала "Россия-24". В фильмах указано, что все эти страны "не получились" как государства и их политики являются грязными и коррумпированными. Один из таких сюжетов посвящен президенту Литвы Дале Грибаускайте.

Российскому телевидению журналист рассказала, что только после того как был арестован и депортирован ее муж, она решила снимать фильм про "процветающую латвийскую русофобию". Однако передаче "Ничего личного" известно, что Курлаева заранее планировала интервью со многими людьми в Риге для своей новой картины.

Давший интервью российской журналистке бывший министр иностранных дел Янис Юрканс рассказал передаче Nekā personīga, что Курлаева приехала в Латвию снимать фильм о Вайре Вике-Фрейберге. Интервью ей также согласились дать бывший член "Согласия" и экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов и общественный активист Александр Гапоненко. Также был запланирован разговор с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом ("Согласие").

Перед депортацией Курлаевой журналисты Nekā personīga заметили, что журналист и съемочная группа встретились в Риге около "Дома Москвы" с евродепутатом Андреем Мамыкиным. Интервью Курлаевой и Мамыкина проходило в баре, который находится на той же улице. После интервью Курлаева пояснила передаче Nekā personīga, что она турист.

На следующий день журналист была депортирована из Латвии, поскольку тоже была занесена в "черный список".

Между тем, евродепутат Андрей Мамыкин на своей странице в Facebook раскритиковал сюжет телеканала TV3. Политик указал на неточности в передаче Nekā personīga, например, журналисты телеканала TV3 назвали Андрея Мамыкина Александром.

"Даже и после старательного монтажа количество ляпов - зашкаливает. Ну, например, что мое имя - Александр. То есть Саша. Он же Шура. Он же Санёк. Это будет большим откровением для великого и ужасного ТВ-расследователя Кревицса, но меня зовут Андрей", - написал евродепутат.

Также телеканал ошибся, когда назвал бар, где проходило интервью Курлаевой и Мамыкина "9 промилле" - на самом деле место называется "9 градусов".

"Второй прокол. Место, где я давал интервью, журналист назвал "9 промилле", хотя на самом деле оно называется "9 градусов"", - заявил Мамыкин.

Напомним, 4 января журналист телеканала "Россия-24" Ольга Курлаева была задержана, ей были предъявлены те же обвинения, что и мужу. 5 января Курлаева вернулась в Россию.

Фото: flickr.com