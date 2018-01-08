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В бюджете следующего года следовало бы достичь повышения зарплат врачей Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и, возможно, в будущем некоторым пациентам до больницы придется добираться самим. Об этом в интервью программе "900 секунд" рассказала новая глава СНМП Лиене Ципуле. Об этом сообщает Skaties.lv .

Одним из первых своих заданий на новой должности она назвала оценку ситуаций и работников команды на службе. Ципуле указала, что ознакомившись с обстоятельствами, она сможет сделать вывод - нужны ли изменения в руководстве СНМП. Как важный аспект она отметила лояльность к себе.

Ципуле объяснила, что придется работать и нужно добиться повышения зарплат медиков "скорой" помощи. Также планируются изменения в размещении станций СНМП.

В течение ближайших двух месяцев, новый руководитель службы обещает вычислить причину большого количества необоснованных вызовов. Она также допускает возможность, что некоторым пациентам до больницы придется добираться самим.

"Это не в коем случае не должно волновать пациентов: могут они или не могут вызывать "скорую". Да, нам очевидно надо объяснить обществу, в каких случаях следует добираться своими силами. Также нам обязательно следует сотрудничать с первичной отраслью здравоохранения - семейным врачами. Это нужно для того, чтобы доступность медицинских услуг не решалась с помощью СНМП", - пояснила Ципуле.

Ранее сообщалось, что Службу неотложной медицинской помощи (СНМП) возглавит бывшая парламентский секретарь Министерства здравоохранения Лиене Ципуле. Она приступила к работе сегодня, 8 января 2018 года.

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