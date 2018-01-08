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В этом году 40% работодателей планируют повысить зарплаты хотя бы некоторым своим служащим, показал опрос, проведенный компанией по подбору персонала CV-Online Latvia, пишет Nra.lv .

В предыдущие годы сделать это планировали тоже примерно 40% работодателей.

По сравнению с 2017 годом, в этом году на 3% меньше стало предприятий, планирующих снизить зарплаты - всего 1%.

12% опрошенных работодателей планируют повысить зарплаты некоторым служащим, а некоторым - понизить.

46% работодателей планируют сохранить зарплаты своего персонала на прежнем уровне.

Сообщается, что опрос был проведен в октябре и в нем участвовали 215 предприятий.

Фото: pexels.com