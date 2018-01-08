Почти половина работодателей повысят зарплаты своему персоналу
Общество | 8 января 2018 года, 12:30
В этом году 40% работодателей планируют повысить зарплаты хотя бы некоторым своим служащим, показал опрос, проведенный компанией по подбору персонала CV-Online Latvia, пишет Nra.lv .
В предыдущие годы сделать это планировали тоже примерно 40% работодателей.
По сравнению с 2017 годом, в этом году на 3% меньше стало предприятий, планирующих снизить зарплаты - всего 1%.
12% опрошенных работодателей планируют повысить зарплаты некоторым служащим, а некоторым - понизить.
46% работодателей планируют сохранить зарплаты своего персонала на прежнем уровне.
Сообщается, что опрос был проведен в октябре и в нем участвовали 215 предприятий.
Фото: pexels.com