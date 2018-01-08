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В минувшую субботу в деревне Вуки, Алуксненского края за незаконное пересечение границы были задержаны 17 граждан Въетнама, сообщила Государственная пограничная охрана (ГПО). Об этом пишет KasJauns.

Проверяя предоставленную местными жителями информацию, пограничники Вилякского управления ГПО задержали в окрестностях поселка Вуки 17 мужчин, незаконно пересекших государственную границу Латвии.

Начат уголовный процесс об умышленном незаконном пересечении госграницы в группе лиц, задержанные помещены в полицейский изолятор временного содержания.

В 2018 году это первая группа нарушителей границы, а в прошлом году за умышленное нарушение границы было задержано 94 гражданина третьих стран, в том числе более половины из них были вьетнамцами.

Фото: flickr.com