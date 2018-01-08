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В конце января в аэропорту Rīga начнет работу информационный стенд для привлечения иностранных инвесторов — из специального бюджета на празднование столетия Латвии этот проект получит 437 500 евро, пишет rus.lsm.lv, ссылаясь на передачу de facto телеканала LTV.

Отмечается, что средства на проект выделены из средств на празднование юбилея Латвии.

Агентство признает, что ни одна большая компания пока не изъявила желание использовать будущую площадь. Интересовалось только одно предприятие — принадлежащее государству Latvijas valsts meži.

Привлечение иностранных инвесторов, сообщает LTV, уже является функцией госведомства, ее агентство должно выполнять каждый день.

"Столетие — самое время, когда к нашему государству будет особенный интерес. Сейчас как раз время для строительства этого стенда, поскольку ожидается, что будет очень много журналистов и иностранных гостей, высших должностных лиц, которые посетят Латвию",— указала глава Департамента стимулирования внешней торговли ЛАИР Айя Яунземе.

Фото: Flickr.com