Соцсети: в Литве продукты Rimi гораздо дешевле, чем у нас (3)
Общество | 8 января 2018 года, 14:02
В социальной сети Twitter популярность набирает публикация, в которой приведено сравнение цен на одни и те же продукты магазинов Rimi в Латвии и Литве. Об этом сообщает Nra.lv .
Покупатели пришли к выводу, что у нас цены на те же самые продукты гораздо выше, чем в Литве. Например, за пачку масла в Латвии нужно платить 2,39 евро, а в Литве - 1,59 евро. Также пачка макарон у нас стоит 55 центов, а у соседей более чем на половину дешевле - 26 центов.
Как ранее писал Mixnews, пользователь соцсети Facebook Иева Албулеса на своей странице написала, что покупать продукты в Литве намного выгоднее, нежели в Латвии. В своей публикации женщина сослалась на цены в магазине Lidl.
Сегодня утром общался со своим другом...,он рассказывал,что в субботу ездили в Литву за продуктами,друг,человек,который особо не занимается сравнением цен на продукты питания(в этом деле,у него спец жена),но он и то мне рассказывал,что цены на продукты ниже,чуть ли не одного евро,привёл пример --- картофель,в сетке,цена 1 кг---25 центов,у нас 39,когда скидка или акция то тогда 23-25(это только один из примеров!)...,только и всего. Выходит в Литве, государство ограничивает торговцев в их жадности и скаредности,а у нас видать с этой скаредности что то и имеет...На ржавые танчики и прочее надо денежку собирать,думается так...
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Ничего удивительного: спрос на товары в ЛВ ниже, вследствие чего товарооборот меньше, и стоимость логистики на единицу товара выше! + потери из-за просрочки товара, это тоже закладывается в цену ... ну а там дальше по накатанной: з/п работникам, коммунальные расходы, налоги там всякие - вот и возникает разница в цене
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это все понятно. но вот посчитайте затраты на топливо,экспл авто,время и риск в дороге. те.что б было выгодно надо на какую сумму затариться? Моя сумма-мин 100 евро! причем там по качеству не все хорошо. или вы думаете.что макароны по 35 центов хорошие?
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