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В социальной сети Twitter популярность набирает публикация, в которой приведено сравнение цен на одни и те же продукты магазинов Rimi в Латвии и Литве. Об этом сообщает Nra.lv .

Покупатели пришли к выводу, что у нас цены на те же самые продукты гораздо выше, чем в Литве. Например, за пачку масла в Латвии нужно платить 2,39 евро, а в Литве - 1,59 евро. Также пачка макарон у нас стоит 55 центов, а у соседей более чем на половину дешевле - 26 центов.

Как ранее писал Mixnews, пользователь соцсети Facebook Иева Албулеса на своей странице написала, что покупать продукты в Литве намного выгоднее, нежели в Латвии. В своей публикации женщина сослалась на цены в магазине Lidl.