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Академия наук Латвии представила список из 12 главных достижений латвийских ученых в 2017 году. Одним из них является работа Института органического синтеза, который исследовал молекулярный процесс появления паутины и оценил сходство создания искусственного паучьего шелка с природным, пишет rus.lsm.lv, ссылаясь на LTV.

Институт изучает, как искусственно получить шелк, которой в природе производят только пауки. Свои сети они вьют из волокон, которые состоят из белков.

До сих пор процесс формирования волокон не был полностью изучен, поэтому искусственно получить качественный шелк не получалось.

Добывать его природным путем, с другой стороны, экономически невыгодно, поскольку миллион пауков за четыре года произведут шелка, которого хватит только на один джемпер.

"Цель — получить паучий шелк. Это отличный материал — эластичный и очень прочный. Из него можно делать бронежилеты, одежду. Наши исследования необходимы, чтобы этот процесс можно было индустриализировать и получить больше материала", — поясняет научный сотрудник института Екаб Фридманис.

С целью добиться результата в институте не выращивают пауков. Все исследования проходят в сотрудничестве со шведскими коллегами.

"Наши шведские партнеры ездят в Африку, находят одного паука, который выделяет очень прочное волокно. Дальше они определяют ген, которой отвечает за формирование молекул волокна. Ген помещают в бактерии, которые создают белок. Таким образом мы получаем молекулу, которая производит паучий шелк", — рассказывает ученый Кристапс Яудземс.

Латвийским ученым удалось разработать метод получения искусственного паучьего шелка.

"Мы получили искусственные нити паучьего шелка, которые пока что не такие прочные, как природные. Их прочность — 25%, но они прочнейшие из всех, что были получены ранее", — указывает Яудземс.

Он уверен, что без особых проблем можно добиться прочности и в 50%.

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