Инициативе против реформы Шадурскиса нужен новый "хозяин" (9)

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Общество | 8 января 2018 года, 16:01

Автор петиции за сохранение билингвального образования в школах нацменьшинств Денис Бартецкий хочет передать свою инициативу тому, кто сможет довести до конца начатое им дело. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В прошлом году на Manabalss.lv я разместил инициативу "За сохранение билингвального образования". Сейчас инициатива фактически готова для передачи в Сейм. В виду своего отъезда (а я надеюсь, он сложится) я физически ей заниматься не смогу. Ищу человека, который готов взять на себя дальнейшие хлопоты по инициативе: передать её в Сейм, отстаивать на комиссиях и довести всё до логического завершения – голосования парламентариев по этому вопросу", - написал Бартецкий.

По его словам, он передаст инициативу любому совершеннолетнему гражданину Латвии.

"Мне всё равно, какого он будет вероисповедания, пола, национальности, партийности и всего остального. Мне всё равно, с какой целью он перенимает инициативу. Меня волнует лишь, чтобы он имел возможности, а не только желание, довести это дело до логического завершения и не был ну уж полным идиотом", - пояснил Бартецкий.

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Напомним, как ранее писал Mixnews, инициатива за сохранение билингвального образования 29 ноября 2017 года вернулась на платформу Manabalss.lv и за нее снова можно проголосовать.

Для того, чтобы предложение было передано в парламент необходимо до 14 000 подписей собрать еще 297.

Комментарии 9
прохожий1 час назад
Вообще то , в Лифляндской губернии мы живём с тех пор, как завоевали и выкупили эту землю у Шведского короля. А вас, недалёкий, не так давно начали пускать в Ригу. Учи историю, ограниченный.
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просто.30 минут назад
Мы уберёмся....И конечно же со СВОЕЙ землёй.

А Kaspars Plivda Latvietis, может и дальше жить, арендуя землю у Шведов.
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Сидякин38 минут назад
Поведение этого Б. высше всех " похвал" - затеял и смывается. Это ж уметь надо!
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