Синоптики прогнозируют похолодание и снег (1)
На этой неделе жителей Латвии ждет снег и понижение температуры, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Над Латвией сохранится область высокого атмосферного давления, но на территорию страны постепенно будут заходить холодные воздушные массы.
Общее число осадков должно уменьшиться, обнадеживают синоптики.
Облачность будет изменчивой, а местами в Латвии ожидаются осадки, но в основном в виде снега или мокрого снега.
Температура ночью в первой половине недели будет держаться в пределах —2…-7 градусов, а ночью — -1…+3 градусов.
Спокойный ветер будет способствовать тому, что в некоторых районах будут образовываться иней и туман. Постепенное понижение температуры вызовет замерзание рек и озер, также есть вероятность того, что в северной части Рижского залива появится обледенение.
Конец недели так же будет сопровождаться похолоданием, но воздух будет сухим, поэтому небо часто будет чистым и осадков не ожидается. По прогнозу синоптиков, местами ночью нас ждет весьма ощутимый мороз до —11…-16, а днем столбик термометра не будет подниматься выше —2…-6 градусов.
Nākamajā nedēļā pazemināsies gaisa temperatūra un mitēsies nokrišņi https://t.co/shljWisX02 pic.twitter.com/kq9cUqNrip— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) 7 января 2018 г.
Напомним, как ранее писал Mixnews,глобальные прогнозы на зимние и летние сезоны появляются в интернете для внимания читателей, а доверять стоит местным не долгосрочным прогнозам. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя, комментируя один из прогнозов снежной зимы в Европе.
Фото: pixabay.com
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