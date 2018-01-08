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На этой неделе жителей Латвии ждет снег и понижение температуры, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Над Латвией сохранится область высокого атмосферного давления, но на территорию страны постепенно будут заходить холодные воздушные массы.

Общее число осадков должно уменьшиться, обнадеживают синоптики.

Облачность будет изменчивой, а местами в Латвии ожидаются осадки, но в основном в виде снега или мокрого снега.

Температура ночью в первой половине недели будет держаться в пределах —2…-7 градусов, а ночью — -1…+3 градусов.

Спокойный ветер будет способствовать тому, что в некоторых районах будут образовываться иней и туман. Постепенное понижение температуры вызовет замерзание рек и озер, также есть вероятность того, что в северной части Рижского залива появится обледенение.

Конец недели так же будет сопровождаться похолоданием, но воздух будет сухим, поэтому небо часто будет чистым и осадков не ожидается. По прогнозу синоптиков, местами ночью нас ждет весьма ощутимый мороз до —11…-16, а днем столбик термометра не будет подниматься выше —2…-6 градусов.

Напомним, как ранее писал Mixnews,глобальные прогнозы на зимние и летние сезоны появляются в интернете для внимания читателей, а доверять стоит местным не долгосрочным прогнозам. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя, комментируя один из прогнозов снежной зимы в Европе.

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