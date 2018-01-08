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Российская группа Cats Park, у которой после концерта в Риге украли музыкальные инструменты, вернула свою аппаратуру. Об этом музыканты сообщают на странице коллектива в Facebook.

"Спасибо всем здесь на фейсбуке за поддержку, за почти что 500 репостов в тот злополучный день. Спасибо полиции Латвии за эффективную службу. Давайте беречь всё, что у нас есть в жизни. Именно так мы и будем теперь поступать. Спасибо фотографу Юлии Корчевской за фото хэппи-энда. Репост приветствуется — на одну хорошую новость в мире стало больше!" - написали исполнители.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в ночь с 14 на 15 декабря у российской группы Cats Park после концерта в Риге украли музыкальные инструменты из автомобиля, который взломали.

Госполиция проинформировала, что в ходе оперативных действии 21 декабря сотрудники Курземского участка Криминальной полиции Риги задержали двух мужчин 1981 и 1991 годов рождения. В ходе обыска по их местам жительства полиция нашла половину украденных вещей, остальная часть оказалась в ломбардах.

Фото: Facebook/Jūlija Korčevska