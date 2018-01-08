Здесь есть работа! Посольство США в Латвии нанимает практикантов (6)
Общество | 8 января 2018 года, 20:36
Посольство США предлагает латвийцам пройти у них летнюю практику, об этом сказано в объявлении дипломатического ведомства, размещенного в Twitter.
"Ищешь место практики? Приходи к нам! Заявки на летнюю практику с марта 2018 года принимаются еще только до 15 января", - сказано в сообщении.
Претендентам предлагают пройти практику в таких сферах как менеджменту культурных программ и мероприятий между США и Латвии, аудио-визуальное продюссирование, помощь в составлении пресс-релизов, составление всевозможных запросов.
Для потенциальных практикантов необходимо владение английским и латышским языками.
Meklē prakses vietu? Nāc pie mums! Pieteikšanās pavasara praksei no marta vēl tikai līdz 15. janvārim" pic.twitter.com/H3ddVvt5cT— US Embassy Riga (@USEmbassyRiga) 8 января 2018 г.
Латвия лохастая!!!! Потратилась на обучение,теперь готовый продукт можно отдать Америке. Ну не дебилы?!
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Ладно а английский а латышский там схуяли
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Даешь 2 государственный Английский :D
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