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Посольство США предлагает латвийцам пройти у них летнюю практику, об этом сказано в объявлении дипломатического ведомства, размещенного в Twitter.

"Ищешь место практики? Приходи к нам! Заявки на летнюю практику с марта 2018 года принимаются еще только до 15 января", - сказано в сообщении.

Претендентам предлагают пройти практику в таких сферах как менеджменту культурных программ и мероприятий между США и Латвии, аудио-визуальное продюссирование, помощь в составлении пресс-релизов, составление всевозможных запросов.

Для потенциальных практикантов необходимо владение английским и латышским языками.