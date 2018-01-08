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Правительство Японии и посольство этой страны в Латвии предлагают стипендии педагогам общеобразовательных школ.

Стипендия позволяет с октября 2018 года в течение полутора лет заниматься исследованиями в области педагогики общеобразовательных школ в одном их японских вузов.

Стипендиату будет предложено освоить японский язык и пройти курсы, связанные с администрированием образования, педагогическими методами или специальными предметами. Дополнительно в программу обучения входят учебные экскурсии и практические занятия.

Стипендии будут предоставлены в конкурсном порядке, в них входят транспортные расходы для поездки в Японию и обратно, плата за учебу в университете, ежемесячное содержание, полностью покрывающее расходы на пребывание в Японии. Ранее эту стипендию получили четыре представителя Латвии.

Претенденты на получение стипендии должны быть не старше 1983 года рождения (после 2 апреля), иметь высшее или высшее педагогическое образование, стаж работы в школе на 1 апреля 2018 года не менее пяти лет. Заявления на стипендии от преподавателей вузов не принимаются.