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С 8 января открыта регистрация работодателей и организаций на ежегодную программу "День теней", которую организует Junior Achievement Latvija (JA Latvija).

В этом году "День теней", пройдет 14 февраля. Мероприятие проводится 17-й год подряд.

Работодателей приглашают регистрировать свои вакансии для молодежи на портале www.enudiena.lv до 2 февраля.

В свою очередь, с 16 января свои заявки на участие в "Днях теней" начнут подавать школьники, потенциальные "тени", и их заявки будут приниматься до 9 февраля.

Работодателей призывают не задерживаться с подачей заявок – чем раньше вакансия будет опубликована на портале, тем больше вероятности привлечь заявки школьников, что даст работодателю более широкие возможности по отбору кандидатов.

В 2017 году в "Дне теней" приняли участие 1313 работодателей, которые предложили 7861 вакансию, что на 25 процентов больше, чем в 2016 году.

Цель "Дня теней" - мотивировать школьников увидеть прямую связь образование с реальной жизнью, помочь им целенаправленно планировать свою карьеру, сделать выбор своей дальнейшей профессии и быть готов к выходу на рынок труда.

Для работодателей это хорошая возможность повысить узнаваемость своего предприятия и привлечь к себе будущих работников.

Источник: rus.db.lv

Фото: pixabay.com