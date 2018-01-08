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Госполиция призывает население быть бдительными и не провоцировать карманных воришек, оставляя ценные вещи в доступных для них местах - карманах брюк и верхней одежды, на поверхности содержимого сумок и тем более рюкзаков.

Как поясняют в правоохранительных органах, в зимние месяцы, "работа" воров облегчается тем, что потенциальные жертвы одеты в толстую зимнюю одежду, через которую вероятность почувствовать, например, толчок или тактильное прикосновение становится меньше.

Согласно статистике, в зимние месяцы карманных краж становится больше.

Карманные кражи актуальны из года в год. Госполиция в Рижском регионе в 2016 году зарегистрировала 75 карманных краж, в первые 9 мсяцев 2017 года - уже 69. В связи с этим, полиция и выступила с предупреждением.

Чаще всего карманные кражи совершаются в общественном транспорте, на остановках, в центре Риги, особенно в Старом городе, на рынках, где у покупателей наиболее рассеянное внимание.