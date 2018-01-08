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Депутат Сейма Валдис Калнозолс (Союз "зеленых" и крестьян) призывает парламентскую комиссию по мандатам и этике оценить заявления депутата Артуса Кайминьша о нем, наказать Кайминьша за грубые высказывания и потребовать, чтобы он отказался от своих слов, пишет портал Skaties.lv.

"С того момента, как Артусс Кайминьш стал парламентарием, он неоднократно оскорбительно и неэтично высказывался в мой адрес и адрес моих коллег", - пояснил Калнозолс в заявлении к комиссии.

Он уточнил, что имеет в виду парламентские заседания, которые проходили 16 ноября и 7 декабря, когда Кайминьш во время дебатов посоветовал ему обратиться к врачу.

"Из уст Кайминьша звучали такие реплики: "Когда в последний раз бил свою жену?", "Если хочется, сходи к врачу", "Ты занимаешься здесь эмоциональным насилием", "Ты больной!", На мой взгляд, вы действительно сумасшедший"", - рассказал Калнозолс.

Депутат просит оценить комиссию высказывания не только в его адрес, но также и в адрес его членов семьи.

"Такое поведение и выражения в мой адрес и адрес коллег стали обычной практикой депутата Кайминьша. Он нарушает все "красные линии" и начинает касаться семей депутатов. Это должно быть прекращено, и он должен быть немедленно наказан", - заключил Калнозолс.

Фото: Канцелярия Сейма