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За возможность наследовать накопления второго пенсионного уровня на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 тысяч подписей.

Сбор подписей в октябре 2016 года инициировало общество управления вложениями Indexo, предложив передавать накопления второго пенсионного уровня наследникам их участников, которые умерли до достижения пенсионного возраста.

Как поясняет Indexo, 6% зарплаты работающего накапливаются на втором пенсионном уровне, однако, если он умирает до достижения пенсионного возраста, его семья теряет эти накопления.

Indexo считает это несправедливым. К тому же это снижает мотивацию людей платить налоги и следить за своими накоплениями.

"Утраченное доверие к системе - важный фактор, а вклад в специальный пенсионный бюджет от неиспользованного пенсионного капитала сравнительно невелик. Сейчас это 6-7 млн евро в год. Для сравнения - в прошлом году одних только комиссионных от управления вторым пенсионным уровнем мы заплатили на сумму 40 млн евро", - отмечает компания.

Поэтому Indexo считает необходимым изменить закон о государственных фондированных пенсиях и установить, что в случаях, когда его участник умирает до достижения пенсионного возраста, его накопления в полном размере передаются наследникам. Сейчас Сейм рассматривает поправки к закону о государственных фондированных пенсиях, касающиеся ограничений на вложения и расходов на управление ими.

Эти изменения повысят доверие общества ко второму пенсионному уровню и увеличат участие жителей Латвии в создании накоплений, считает Indexo.

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов. Второй уровень (фондированные пенсии) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.