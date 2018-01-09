Пенсия по наследству: общественная инициатива собрала 10 000 подписей (5)

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Общество | 9 января 2018 года, 07:57

За возможность наследовать накопления второго пенсионного уровня на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 тысяч подписей.

Сбор подписей в октябре 2016 года инициировало общество управления вложениями Indexo, предложив передавать накопления второго пенсионного уровня наследникам их участников, которые умерли до достижения пенсионного возраста.

Как поясняет Indexo, 6% зарплаты работающего накапливаются на втором пенсионном уровне, однако, если он умирает до достижения пенсионного возраста, его семья теряет эти накопления.

Indexo считает это несправедливым. К тому же это снижает мотивацию людей платить налоги и следить за своими накоплениями.

"Утраченное доверие к системе - важный фактор, а вклад в специальный пенсионный бюджет от неиспользованного пенсионного капитала сравнительно невелик. Сейчас это 6-7 млн евро в год. Для сравнения - в прошлом году одних только комиссионных от управления вторым пенсионным уровнем мы заплатили на сумму 40 млн евро", - отмечает компания.

Поэтому Indexo считает необходимым изменить закон о государственных фондированных пенсиях и установить, что в случаях, когда его участник умирает до достижения пенсионного возраста, его накопления в полном размере передаются наследникам. Сейчас Сейм рассматривает поправки к закону о государственных фондированных пенсиях, касающиеся ограничений на вложения и расходов на управление ими.

Эти изменения повысят доверие общества ко второму пенсионному уровню и увеличат участие жителей Латвии в создании накоплений, считает Indexo.

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов. Второй уровень (фондированные пенсии) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.

Комментарии 5
Дуся1 час назад
Все накопления на 2 уровне или остатки накоплений должны наследоваться вне зависимости от возраста и сроков выхода на пенсию. Человек может умереть на второй день после выхода на пенсию, и не успеть ничего получить из своих накоплений, так что вопрос поставлен был неверно. Если умирает пенсионер, имеющий остатки накоплений на 2 уровне, то их должен наследовать переживший супрг, который получит небольшую прибавку к своей пенсии из этих накоплений. А наши пенсии позорно маленькие! Это позор для государства!!!
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Там2 часа назад
Куда отдал, если отдал.
Если ни с кем, договор не заключал, то 2 уровня нет.
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Aleksandr Kaminskis3 часа назад
накопительная пенсия пока не работает, со второго уровня выплачивается пенсия нынешним пенсионерам (как в СССР , через бюджет). А тут хапуги объявились- всё себе, себе...аж 10 тыс. штук!

делайте себе третий уровень и пишите завещания, если так важно :)
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