Лембергс: Латвия продолжает плодить рабсилу для других стран (8)

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Общество | 9 января 2018 года, 08:57

Латвия продолжает вкладывать средства в обучение рабочей силы для других стран ЕС, так как в создание высокооплачиваемых рабочих мест не выделаются средства, и люди уезжают в поисках хорошей работы за границу, так считает мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Начиная с 90 годов из Латвии уехало около 700 000 жителей. Ситуацию могли бы исправить хорошо оплачиваемые рабочие места, требующие квалифицированную рабочую силу, но на это не выделяются бюджетные деньги. Фактически - продолжаем обучать рабочую силу для других стран ЕС", - сказано в сообщении вентспилсского градоначальника в Twitter.

Комментарии 8
без просвета2 часа назад
Никакой бюджет страны не выдержит таких расходов на управление, как в Латвии. Верхушка даже не заикается о сокращении расходов на управление. Только рассказывают сказки, что сократят на 6% управленцев. Но общие расходы на управление оставляют в той же сумме. Только собираются сколько то единиц сократить и эти деньги от сокращения вновь распределить на имеющихся чиновников. Нужны реальные сокращения расходов на управление.Просвета нет и не будет в нашем царстве государстве, пока у власти сидят одни и те же рвачи.
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i3 часа назад
так большие зарплаты только для чинуш....
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!?3 часа назад
Так будет до тех пор пока все не уедут!
Все валят от сюда, не потому что хотят а приходиться, ведь наша страна
отличная во всём кроме работы, некто не хочет жить бедно, или пахать как лошадь
а зарабатывать будто раз в неделю работал!
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