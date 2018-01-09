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Латвия продолжает вкладывать средства в обучение рабочей силы для других стран ЕС, так как в создание высокооплачиваемых рабочих мест не выделаются средства, и люди уезжают в поисках хорошей работы за границу, так считает мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Kopš 90.gadiem no LV ir aizbraukuši >700`000 iedzīvotāju.Situāciju mainītu labi apmaksātas darba vietas,kurās tiek pieprasīts kvalificēts darbaspēks, bet to veicināšanai budžetā netiek atvēlēti līdzekļi. Faktiski-turpinām skolot darbaspēku citām ES valstīm https://t.co/VO2uqYAHjI — Aivars Lembergs (@AivarsLembergs) 8 января 2018 г.

"Начиная с 90 годов из Латвии уехало около 700 000 жителей. Ситуацию могли бы исправить хорошо оплачиваемые рабочие места, требующие квалифицированную рабочую силу, но на это не выделяются бюджетные деньги. Фактически - продолжаем обучать рабочую силу для других стран ЕС", - сказано в сообщении вентспилсского градоначальника в Twitter.