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Новый 2018 год принес латвийцам изменение в календаре - в связи с праздничными и памятными датами, сообщила программа "Bez Tabu".

По правилам, если 4 мая или 18 ноября попадают на субботу или воскресенье, следующий за ними понедельник объявляется нерабочим.

В 2018 году будет перенесен один рабочий день. Как пояснила представитель Минблага Айга Озолиня, рабочий день с 30 апреля будет перенесен на 21 апреля. Этот день "зажат" между выходным днем и праздником, будет перенесен на ближайшую субботу. Сразу за понедельником, 30 апреля идет праздничное 1 мая, и если день не перенести, то получатся "разорванные выходные". Это единственный такой день в 2018 году.

Говоря о других "красных днях" календаря, то, так как 4 мая - День восстановления независимости Латвийской Республики, выпадает на пятницу, то он будет выходным. Соответственно латвийцы будут отдыхать три дня - 4, 5, 6 мая (пятницу, субботу и воскресенье).

В свою очередь, День провозглашения независимости Латвии, отмечаемый 18 ноября, в 2018 году выпадает на воскресенье, поэтому латвийцы будут отдыхать и в понедельник, 19 ноября (а всего 17,18,19 ноября).

Также изменения коснутся в связи с проведением Вселатвийского праздника песни и танца. Согласно нововведениям, завершающий день праздника будет праздничным днем. Соответственно, если заключительный концерт выпадет на субботу или воскресенье, то следующий рабочий день должен быть выходным. В этом году так и получится, гала-концерт состоится 8 июля, который является воскресеньем. Это означает, что выходным будет и понедельник.

Также больше выходных дней выпадет латвийцам из-за того, что "красные даты" календаря 2018 года выпадают на рабочие дни, но их отрабатывать не придется.

Праздник труда 1 мая - выпадает на вторник, то есть вместо 5 рабочих дней вначале мая будет только четыре.

Праздничные каникулы наступят у латвийцев в конце года, когда будут отмечать Рождество и Новый год.

Так, католическое Рождество 24-26 декабря выпадает на понедельник, вторник, среду. Соответственно латвийцы будут отдыхать с субботы, 22 декабря до среды, 26 декабря. В четверг, пятницу - 27,28 декабря выйдут на работу и затем вновь будет два выходных.

Затем следует 31 декабря — проводы Старого года и 1 января - встреча Нового 2019 года. Эти даты в наступившем году выпадают на понедельник и вторник. Соответственно отдыхать латвийцы будут 29, 30, 31 декабря и 1 января. Далее следует короткая рабочая неделя из трех рабочих дней - 2,3,4 января и вновь выходные.

Праздник Лиго 23-24 июня - выпадает на субботу и воскресенье. Поэтому лишних выходных здесь не предвидится.