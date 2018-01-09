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Аэродром «Спилве» превращается из аэродрома в поле для юридической битвы. Причём, в поле в прямом смысле этого слова — у аэродрома почти год нет лицензии, сообщает программа «Сегодня вечером» на LTV7. Его аэродрома готовят иски к новому хозяйствующему на территории предприятию.

В 2016 году муниципальное предприятие Rīgas nami заключило договор об аренде с фирмой Aerobig Plus на 12 лет. На тот момент у многих субарендаторов уже были заключены договоры об аренде части объектов аэродрома на пять лет. Но недавно фирма Aerobig Plus сообщила — старые договоры будут расторгнуты.

«Новый договор сроком на один год, а не на пять лет. И с некоторыми изменениями, в том числе по арендной плате, с возможностью повышения этой арендной платы практически каждый месяц», - говорит Ярослав Галеев, субарендатор аэродрома.

За сохранение прежних условий аренды борются порядка двадцати предприятий. Они готовы идти в суд. При этом все ждут, когда новые хозяева проведут сертификацию аэродрома.

«В марте 2017 года закончился сертификат о проведении здесь вообще каких-то полетов. Сейчас все полеты получаются такие же, как если бы мы садились в какое-то поле около Сигулды. Нет оснований считать это аэродромом, здесь только полоса и ангар. В связи с этим, многие страховщики даже не страхуют самолеты», - объясняет инструктор авиашколы Гатис Панавс.

На сайте аэродрома опубликовано объяснение — все документы поданы в агентство гражданской авиации. Латвийскому телевидению удалось связаться с одним из руководителей Aerobig Plus Сергеем Лавровым. Он отказался комментировать ситуацию. По его словам, предприятию будет что сказать через месяц.

Представитель Rīgas Nami Зане Арая отмечает: «По договору у них есть право свободно распоряжаться этой территорией, она им отдана на 12 лет».

При этом в понедельник в аэродром пришли представители инспекции по защите памятников культуры. Поступила информация, что идёт ремонт исторического здания аэродрома. Оказалось, что оно было законсервировано. Претензий у инспекторов к качеству работ не возникло.