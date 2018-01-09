Барча: создавать отдельную комиссию для исследования э-здоровья не нужно (3)
Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча (СЗК) заявила, что не видит надобности создавать комиссию по парламентарному исследованию для оценки введения э-здоровья. Об этом пишет KasJauns.
В интервью программе LNT "900 секунд" депутат указала, что работая в Сейме уже длительное время, сложно вспомнить большие открытия комиссии по парламентарному исследованию.
Она отметила, что в Сейме уже есть две комиссии, обратившие внимание на проблемы э-здоровья. Это управляемая Барчей комиссия по социальным и трудовым делам, а также комиссия по публичным изданиям и ревизии под руководством Андры Бэрзини.
"Мы уже какое-то время пытаемся за этим следить", - заявила депутат.
Барча также призвала понять, что система новая и не все медики ее освоили. Многие врачи ей признались, что еще не научились пользоваться нововведением. Возникает вопрос для Национальной службы здравоохранения, из-за чего такая ситуация образовалась.
Во вторник, 9 января, Барча призвала коллег проголосовать за ответственное приглашение на заседание комиссии 16 января. На него приглашены представители Национальной службы здравоохранения, Минздрава, Латвийского общества врачей и обеих ассоциаций семейных врачей.
"Хотела бы сказать, что сложно и пациентам, и медикам, но нельзя заявить, что система не работает. Она работает с перерывами. Очевидно придется приглашать сюда и разработчиков системы", - добавила Барча.
Как уже сообщалось, Латвийское общество врачей призвало создать комиссию по парламентарному исследованию для оценки неудачного введения системы э-здоровья и идентификации виновных персон.
В открытом письме Барче и председателю подкомиссии по здравоохранению Ромуальду Ражуксу общество указало на цепь недочетов системы и трудностей с ее введением. По данным общества, сейчас с э-здоровьем не работают только восемь семейных врачей, а остальные "безнадежно стараются работать с системой". Оно отметило, что комиссия по парламентарному исследованию могла бы сначала выяснить, кто были те консультанты, которые получили более десяти миллионов евро за разработку э-здоровья и каков их вклад и ответственность.
Во вторник на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам планируется решить, когда на нее смогут быть приглашены чиновники, которые ответственны за проблемы в работе системы.
Напомним, президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце заявила, что Министерство здравоохранения навязало латвийским медикам очень слабо разработанную и ненадежную систему, которая отнимает много времени у врачей и ничуть не облегчает жизни пациентам.
Сейчас повесят это на разработчиков, а окажется, что заказчик вообще не был готов ничего разрабатывать, они просто хотели купить готовую систему, не представляя что им нужно, и как это должно работать.
Проходили уже.
Я работал над проектом для Iekšlietu Ministrija, и создаётся впечатление, что это единственная гос-структура, где люди более-менее понимают, что им нужно, и в чем преимущество итеративной разработки. Но, к сожалению, законы пишут совсем не те люди. Видел, как проваливаются проекты для других гос-структур: сначала закупки, в которых цена сбивается до невозможного, возникают огромнейшие риски, берутся дешевые, неопытные разработчики, такие же долбодятлы-менеджеры (которые в разработке вообще не шарят, и руки пачкать не любят), месяцами/годами что-то там делается, куча формальной документации, от которой нет толка, и все тупо ждут чуда.
Больно смотреть.
30 (мать твою) миллионов и 5 лет разработки - невозможно низкая цена, для простенькой системы?