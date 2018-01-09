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Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча (СЗК) заявила, что не видит надобности создавать комиссию по парламентарному исследованию для оценки введения э-здоровья. Об этом пишет KasJauns.

В интервью программе LNT "900 секунд" депутат указала, что работая в Сейме уже длительное время, сложно вспомнить большие открытия комиссии по парламентарному исследованию.

Она отметила, что в Сейме уже есть две комиссии, обратившие внимание на проблемы э-здоровья. Это управляемая Барчей комиссия по социальным и трудовым делам, а также комиссия по публичным изданиям и ревизии под руководством Андры Бэрзини.

"Мы уже какое-то время пытаемся за этим следить", - заявила депутат.

Барча также призвала понять, что система новая и не все медики ее освоили. Многие врачи ей признались, что еще не научились пользоваться нововведением. Возникает вопрос для Национальной службы здравоохранения, из-за чего такая ситуация образовалась.

Во вторник, 9 января, Барча призвала коллег проголосовать за ответственное приглашение на заседание комиссии 16 января. На него приглашены представители Национальной службы здравоохранения, Минздрава, Латвийского общества врачей и обеих ассоциаций семейных врачей.

"Хотела бы сказать, что сложно и пациентам, и медикам, но нельзя заявить, что система не работает. Она работает с перерывами. Очевидно придется приглашать сюда и разработчиков системы", - добавила Барча.

Как уже сообщалось, Латвийское общество врачей призвало создать комиссию по парламентарному исследованию для оценки неудачного введения системы э-здоровья и идентификации виновных персон.

В открытом письме Барче и председателю подкомиссии по здравоохранению Ромуальду Ражуксу общество указало на цепь недочетов системы и трудностей с ее введением. По данным общества, сейчас с э-здоровьем не работают только восемь семейных врачей, а остальные "безнадежно стараются работать с системой". Оно отметило, что комиссия по парламентарному исследованию могла бы сначала выяснить, кто были те консультанты, которые получили более десяти миллионов евро за разработку э-здоровья и каков их вклад и ответственность.

Во вторник на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам планируется решить, когда на нее смогут быть приглашены чиновники, которые ответственны за проблемы в работе системы.

Напомним, президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце заявила, что Министерство здравоохранения навязало латвийским медикам очень слабо разработанную и ненадежную систему, которая отнимает много времени у врачей и ничуть не облегчает жизни пациентам.