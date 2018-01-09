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В субботу, 13 января, в Домском соборе будет открыт новый витраж, посвященный баррикадам 1991 года, а в более широком смысле - независимости Латвии, сообщила агентству ЛЕТА представитель общества Ascendum Кристине Казака.

Новый витраж расположен в часовне Девы Марии, где увидеть его можно и снаружи, и изнутри.

"Он рассказывает о неугасимой надежде и неотступном стремлении народа к свободной Латвии. Это посвящение защитникам свободы, напоминание об исторических событиях для современных людей и исторический символ свободной Латвии для будущих поколений", - подчеркивают авторы проекта.

Витраж создавался в течение пяти лет на пожертвования, которые собирало движение "Мой Домский собор", учрежденное в 2012 году обществом Ascendum в сотрудничестве с собором.

Сюжет для витража был выбран на конкурсе, победителями которого стали Кришс и Дзинтарс Зилгалвисы, предложившие посвятить витраж событиям 1991 года.

Фото: flickr.com