В Домском соборе откроют витраж, посвященный баррикадам 1991 года (3)

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Общество | 9 января 2018 года, 09:33

В субботу, 13 января, в Домском соборе будет открыт новый витраж, посвященный баррикадам 1991 года, а в более широком смысле - независимости Латвии, сообщила агентству ЛЕТА представитель общества Ascendum Кристине Казака.

Новый витраж расположен в часовне Девы Марии, где увидеть его можно и снаружи, и изнутри.

"Он рассказывает о неугасимой надежде и неотступном стремлении народа к свободной Латвии. Это посвящение защитникам свободы, напоминание об исторических событиях для современных людей и исторический символ свободной Латвии для будущих поколений", - подчеркивают авторы проекта.

Витраж создавался в течение пяти лет на пожертвования, которые собирало движение "Мой Домский собор", учрежденное в 2012 году обществом Ascendum в сотрудничестве с собором.

Сюжет для витража был выбран на конкурсе, победителями которого стали Кришс и Дзинтарс Зилгалвисы, предложившие посвятить витраж событиям 1991 года.

Фото: flickr.com

Комментарии 3
Гражданин латвии2 часа назад
Надо глянуть. Как автор изобразил пьяниц и обдристанные подъезды?
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www1 час назад
Не в баррикадах дело. Просто простите, а разве Домскии собор больше не под охранои ЮНЕСКО, и на нем все что угодно рисовать можно.
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кот3 часа назад
А еще можно на домской площади соорудить какой нибудь мемориал за лимонов так пятнадцвть.А витраж-это мелко.
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