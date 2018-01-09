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На прошлых выходных в поместье "Лиелупе" кольцами обменялись министр здравоохранения Анда Чакша и отец ее будущего ребенка Иво Тэраудс, пишет KasJauns.

Ребенок министра должен появиться на свет в ближайшие недели, поэтому перед этим радостным событием пара обвенчалась, чтобы малыш родился в законном браке. Свадьба прошла тихо и спокойно, без излишеств. В качестве гостей присутствовало несколько десятков самых близких родственников и друзей семьи. Местом для проведения мероприятия было выбрано отреставрированное поместье "Лиелупе", которое находится достаточно далеко от столицы и специализируется в организации свадеб.

Анда Чакша стала первым министром в независимой Латвии, отправившимся в декрет, сохранив свою должность. У нее уже есть двое сыновей - Андрей Пуце и Эдуард Витолиньш, которые родились в предыдущих отношениях. До Рождества Чакша выполняла полномочия министра здравоохранения, а 22 декабря ушла в декрет. Появление малыша на свет ожидается уже в течение ближайших недель, а на работу министр планирует вернуться через два или три месяца. Скорее всего, это произойдет в марте.

Полномочия министра здравоохранения в это время формально будет исполнять премьер-министр Марис Кучинскис, а активной деятельностью будут заниматься госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш и его заместитель Дайна Мурмане-Умбрашко.

Фото: flickr.com