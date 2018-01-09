МИД отказался раскрывать информацию о премиях чиновников (28)
Общество | 9 января 2018 года, 10:23
Обнародование информации о бонусах, премиях и денежных поощрениях чиновников может причинить ущерб государственным и общественным интересам.
Такой аргумент приводит возглавляемое Эдгаром Ринкевичем Министерство иностранных дел, отказываясь раскрывать, как тратятся деньги налогоплательщиков.
До сих пор самой ярой сторонницей сокрытия подобной информации была канцелярия президента. Хотя она проиграла уже пять административных процессов, на которых пыталась оспорить обнародование различной информации, государственные учреждения активно ищут все новые и новые способы, чтобы и в дальнейшем скрывать от общества информацию о подобных расходах.
Источник: Diena
Фото: flickr.com
Кто бы сомневался!Тогда и народ Латвии,должен иметь право,не оглашать государству и всяким сранным СГД,от куда он имеет доходы!
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Таким образом МИД подтверждает, что в его понятии народ - это быдло, которое даже за людей принимать нельзя и он не имеет право знать куда идут его налоги ( зарплаты и премии чиновников). А государство - это кланы чиновников-сверхчеловеков. В середине прошлого века это уже исторически проходили в Германии.
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Просто скрывают инфу чтоб на ФФ не читать отзывы о премиях.да и так понятно сколько.и за что ,за их жирные рожи? ничего не делают а деньги гребут лопатой.дормоеды
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