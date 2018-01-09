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Полиция безопасности призвала латвийских библиотекарей наблюдать за читателями - не смотрят ли они жестокие видеоматериалы "Исламского государства" и не изучают ли связанную с террористами литературу, сообщает Skaties.lv .

В особенном информативном объяснении стражи порядка указали на многие критерии, по которым можно определить, что читателя нужно держать в поле зрения. Однако, сами библиотекари отметили, что контролирование посетителей не входит в их полномочия.

Полиция безопасности на своем сайте опубликовала дигитальный буклет, в котором написано, что в европейских странах радикально настроенные персоны интересующую их информацию получают из точек свободного доступа к интернету, в том числе из библиотек.

К тому же, в библиотеках доступен широкий спектр религиозной литературы, которая может заинтересовать таких людей. Анализируя события в Европе и ситуацию с безопасностью в Латвии, правоохранительные органы констатировали, что похожие тенденции наблюдаются и в нашей стране.

Полиция безопасности предупредила латвийских библиотекарей о трех главных признаках экстремистов - усиленный интерес об Исламе, открытое выражение поддержки террористов, демонстрация символики "Исламского государства".

Латвийская национальная библиотека об этих рекомендациях узнала только в понедельник, 8 января, причем, из СМИ. Учреждение выразило надежду, что полицейские их ознакомят с конкретными сайтами, которые следовало бы заблокировать. В противном случае рекомендации несут маленький смысл.

По словам представителя библиотеки Августа Зилбертса, учреждение должно выполнять функцию "тихой интеллектуальной пристани", куда человек может свободно прийти и изучать интересующий его материал.

"Библиотека должна быть тихой интеллектуальной пристанью, куда читатель можнт свободно прийти, где он сможет изучать и интересоваться. Есть разные мотивации для человеческих действий - интерес, изучение, учеба. Мы не можем считать угрозой желание человека почитать Коран", - указал он.

Пропаганду Ислама и его влияние на европейцев изучал философ Марис Кулис, которые недавно издал книгу по этой теме. Рекомендации полиции безопасности он не считает серьезным оружием в борьбе с распространением радикальных идей.

"Не думаю, что это самая значимая дорога к ин6формации. Надо понимать, что сейчас такие времена, что информацию об экстремистов не нужно искать, она поступает сама", - заявил философ.

Радикалы используют соцсети. Хотя там их страницы регулярно блокируются, но активисты ловко их возобновляют. Правда, идея калифата начинает иссякать - и в военной сфере, и в СМИ. Террористы закрыли свой знаменитый журнал Dabiq, который назван в честь города, в котором должна была случится победа над неверными, но "Исламское государство" там потерпело тяжелое поражение. Однако не стоит недооценивать террористов.

"Этот проект разрушился как территориальное образование, но не как идея. Именно на уровне идеологии он может вырасти в силе. Все события в Сирии и Ираке могут предоставить пропагандистские материалы, обвинить Запад, показать жертв - это они будут делать!", - заверил Кулис.

Также, по словам исследователя, это может привлечь еще больше последователей. В Европе самыми опасными считаются так называемые "одинокие волки", которые в тайне планируют и осуществляют теракты.

Напомним, несмотря на то, что в целом по Европе уровень террористической угрозы остается высоким, в Латвии ситуация намного лучше, так как Полиция безопасности оценивает вероятность терактов как низкую.

При этом спецслужбы отмечают, что в Латвии в прошлом году обнаружены лица, которые выражают поддержку действиям террористической группировки "Исламское государство" и находятся под влиянием радикальных трактовок ислама.

Фото: pixabay.com