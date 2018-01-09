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Баскетболист Кристапс Порзингис имеет шансы попасть в команду Матча всех звезд НБА, если болельщики поддержат его своими голосами. Нью-йоркский клуб Knicks призвал поддержать одного из лучших своих игроков на латышском языке.

Katrs no mums tagad ir vajadzīgs, lai balsotu #NBAVOTE Kristaps Porzingis. RT katru dienu un tava balss tiks pieskaitīta @Kporzee pic.twitter.com/KAgKqssAnR — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 8, 2018

На сегодняшний день Порзиньгис занимает четвертое место среди игроков Восточной конфедерации, сообщает НБА в своем Twitter.

Матч всех звезд НБА — ежегодная игра сильнейших действующих баскетболистов Западной и Восточной конференций. Стартовые пятерки команд определяются голосованием болельщиков: в стартовый состав команд входят два защитника, два нападающих и один центровой, набравшие максимальное количество голосов.

Голосовать можно один раз в день на домашней странице nba.com НБА, в мобильном приложении, в Twitter, Facebook и на платформе Google Search. Пользователи социальных сетей к имени и фамилии своего фаворита должны добавить хештег #NBAVOTE. Голосование продлится до 15 января.

Добавим, Порзиньгис два раза участвовал в Матче восходящих звезд, после чего заявлял, что мечтает сыграть и в Матче всех звезд.

"Хотел туда попасть, хотел сыграть в "Матче всех звезд". Это моя большая мечта. "Матч восходящих звезд" - один шаг к тому, чтобы туда попасть. Надеюсь, это скоро произойдет", - заявил Порзиньгис.

Инструкции: Fenikssfun