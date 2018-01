Общество |

Баскетболист Кристапс Порзингис имеет шансы попасть в команду Матча всех звезд НБА, если болельщики поддержат его своими голосами. Нью-йоркский клуб Knicks призвал поддержать одного из лучших своих игроков на латышском языке.

Katrs no mums tagad ir vajadzīgs, lai balsotu #NBAVOTE Kristaps Porzingis. RT katru dienu un tava balss tiks pieskaitīta @Kporzee pic.twitter.com/KAgKqssAnR

На сегодняшний день Порзиньгис занимает четвертое место среди игроков Восточной конфедерации, сообщает НБА в своем Twitter.

Every RT moves the Let’s go NY @kporzee #NBAVOTE pic.twitter.com/ZS3tZXdOSa