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Кабинет министров сегодня утвердил график повышения зарплат педагогам, решив постепенно повышать низшую ставку зарплаты, фактически привязав эти изменения к результатам упорядочения сети школ.

Составленный Министерством образования и науки график повышения зарплат педагогов предусматривает повышение низшей ставки с 680 евро до 710 евро уже с 1 сентября 2018 года из бюджетных средств.

График повышения низшей ставки месячной зарплаты во всеобщем образовании, дошкольном образовании, образовании с профессиональным уклоном, профессиональном образовании и в образовании по интересам составлен с учетом того, что рабочая нагрузка педагогов не меняется и соответствует ставке месячной зарплаты, а низшая ставка в период с 1 сентября 2018 года до 1 сентября 2022 года повышается постепенно. Это означает, что с 1 сентября 2022 года низшая ставка месячной зарплаты педагогов может повыситься до 900 евро.

Правительство утвердило график с оговоркой, что он выполняется в соответствии с упомянутыми в распоряжении правительства мерами и с учетом экономической ситуации в соответствующем году, причем повышение зарплат педагогам, запланированное с 1 сентября 2018 года, должно быть полностью обеспечено из бюджетных средств.

Самоуправления как учредители учебных заведений должны принять решения об изменениях в сети школ до 1 марта 2018 года.

С учетом того, что госбюджет 2018 года не предусматривает дополнительного финансирования на повышение зарплат педагогам, ресурсы необходимо обеспечить за счет повышения эффективности процесса обучения и выделения дополнительного финансирования из бюджетов самоуправлений и госбюджета, соблюдая принцип солидарности и паритета.