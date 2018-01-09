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В Латвии самое высокое качество жизни среди европейских стран. Такое мнение в эфире RīgaTV 24 высказал бывший премьер-министр Латвии, глава Latvijas Gāze Айгар Калвитис. Об этом пишет Nra.lv.

"Я уверен в том, что Латвия - это самое лучшее место! У нас самый высокий уровень жизни в Европе!", - заявил он.

Бывший премьер также указал, что в Латвии очень выгодные географические условия.

"Где еще можно в течение получаса выехать из города на природу, поплавать в море или озере, рыбачить, охотиться, собирать грибы, быть так близко к природе?", - отметил Калвитис.

Он также сказал, что в других местах в Европе нет таких ценностей.

"Понадобится три часа, чтобы выехать из Москвы, в Лондоне так же. Какое качество жизни... Качество баров? Если это называют качеством, я соглашусь - там бары лучше и выбор пива больше", - заявил бывший премьер.

Комментируя причину отъезда людей из Латвии, он заверил, что главным толчком служат материальные вещи, а не эмоциональные аспекты. Глава Latvijas Gāze уверен, что качество жизни эмигрировавших латвийцев стало ниже.

"Мы видим, что сразу много гастарбайтеров живут в одной квартире, по типу общежития. Понятно, что доходы на тот момент могут быть больше, но учитывая культурные и природные ценности, я думаю, что они живут гораздо хуже, чем мы тут в Латвии", - указал Калвитис.