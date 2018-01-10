Канцелярия Вейониса вынуждена опубликовать зарплаты: некоторые выросли на треть (4)

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Общество | 10 января 2018 года, 07:00

Канцелярия президента Латвии, после решения суда, была вынуждена опубликовать свои новые повышенные зарплаты, сообщает портал Pietiek.

Портал опубликовал весь список зарплат работников канцелярии президента.

Первым в документе значится руководитель канцелярии Арнис Салнайс, который получает 3 978 евро, его заместитель Эгита Казека зарабатывает почти столько же 3 968 евро.

Советница президента по иностранным делам Майя Маника получает 3 421 евро. Такая же зарплата и у советника по СМИ Яниса Сиксниса, у советницы по законодательным и юридическим делам Кристины Яунземе, у советника по экономическим вопросам Андиса Екабсонса, у советника по национальной безопасности, у секретаря совета по Нацбезопасности Яниса Кажоциньша.

Сам президент с 2018 года получает зарплату в размере 5121 евро (в 2017 году она составляла 4561 евро).

Напомним, канцелярия президента была ярой сторонницей сокрытия информации о доходах должностных лиц. Но проиграла уже пять административных процессов, на которых пыталась оспорить обнародование различной информации.

В свою очередь возглавляемое Эдгаром Ринкевичем министерство иностранных дел, отказываясь раскрывать, как тратятся деньги налогоплательщиков считает, что обнародование информации о бонусах, премиях и денежных поощрениях чиновников может причинить ущерб государственным и общественным интересам.

фото: President.lv

Комментарии 4
KoTT1 час назад
"министерство иностранных дел, отказываясь раскрывать, как тратятся деньги налогоплательщиков" "В Латвии самое высокое качество жизни среди европейских стран."

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Ну что тут сказать48 минут назад
ИМ удалось построить с в о ю Латвию. Но, если народу это нравится, значит, так тому и быть.
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Natalja Rimitsane51 минуту назад
Все что и делают так это получают тысячные зарплаты и все плачут что мало
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