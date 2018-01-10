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Полиция самоуправления Плявиньского края получила от встревоженных жителей звонки о том, что замечен аист, который обосновался на Шведской эстраде в местном природном парке, информировала начальница полиции Зане Гринберга.

Полицейские констатировали, что аист цел и невредим, свободно перемещается и летает.

В Латвийском орнитологическом обществе и приюте для животных "Mežavairogi" пояснили, что для беспокойства нет причин. Орнитологи признают, что случай этот необычный, и предполагают что виной всему — необычно теплая зима.

"В этом году вестей об аистах, которые решили не мигрировать на места зимовки, а остаться здесь, в Латвии, получаем ежедневно. Перезимовать в Латвии остались самые сильные, а не слабые птицы, и в марте они будут искать себе самые лучшие места гнездовий", - указали орнитологи.

Некоторые из местных жителей предложили усыпить аиста, полагая, что он погибнет, но, так как птица не ранена, нет никаких оснований этого делать.

Полиция также сообщила, что переместить птицу, например, в сарай, как предлагали местные жители, тоже не удастся. Птицу также нельзя кормить, так как они способны найти пропитание и в нынешних погодных условиях.

В последние годы в Латвии время от времени появляются сообщения, что на зимовку остались белые аисты. Латвийский биолог Мара Янаус ране советовала людям не вмешиваться в естественный ход природы и не спасать аистов.

"Биологи полагают: если аист остался зимовать, это означает, что у него неправильное поведение, и это означает, что он погибнет. Лиса тоже может его съесть", — отметила Янаус.

По словам специалиста, без помощи человека этим птицам зимой в Латвии трудно будет выжить. Однако аисты не являются редким видом птиц, когда надо вести борьбу за каждого индивидуума, тем более за тех, кто остался зимовать в Латвии.

"Надо помнить, что аист — плотояден, кашей, картошкой и хлебом его не кормят", — предупредила Янаус. Аисту необходимо мясо и рыба.

И все же в особенности хода природы людям не следует вмешиваться — аистам надо бороться за жизнь самим, добавляет биолог.

Из Латвии аисты на зимовку в теплые страны, в частности в Африку, обычно улетают в конце августа, начале сентября. В свою очередь возвращаются на места гнездовий в середине марта, начале апреля.

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