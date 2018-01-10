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Самые актуальные юридические вопросы, по которым латвийцы обращаются к нотариусам, неизменно связаны с недвижимым имуществом, об этом рассказал председатель правления Совета присяжных нотариусов Латвии Янис Скрастиньш.

"Самая большая ошибка, с которой, к несчастью, слишком часто приходится сталкиваться нотариусам, такова: внушительное число лиц в течении длительного времени не регистрируют свои имущественные права после наследования недвижимого имущества или после заключения сделок. Нередко дела о наследовании не доводятся до конца или не возбуждаются вовсе. Однако, не улаженное до конца дело о наследовании открывает двери для мошенников, которые пользуются тем, что не сделали сами наследники, и оставляют их без унаследованного имущества", – говорит Янис Скрастиньш.

Одна из причин, открывающих возможности для такого мошенничества, – тот факт, что на данный момент в Латвии сделки по недвижимому имуществу могут в течение длительного времени не регистрироваться в Земельной книге.

Если, например, в Эстонии и Литве регистрация сделки или внесение отметки в Земельную книгу происходит немедленно после нотариального заверения сделки, то в Латвии до момента регистрации может пройти несколько месяцев, а в некоторых случаях даже несколько лет.

"Таким образом значительное число людей по разным причинам подвергает себя риску. Это позволяет продавать имущество несколько раз, мошенническим путем заполучив его у владельца или наследника", – рассказывает председатель СПНЛ.

Чаще всего причиной для подобных промедлений во внесении сведений в Земельную книгу служит государственная пошлина.

Однако, как подчеркивает Янис Скрастиньш, только молниеносная регистрация имущественных прав в Земельной книге может исключить любые возможности мошенничества с имуществом.

И даже тем, у кого в этом плане все улажено и недвижимое имущество зарегистрировано, нотариус советует выработать привычку хотя бы раз в месяц заглядывать в Земельную книгу, чтобы убедиться в том, что имущество принадлежит именно им.

Это можно сделать в любой момент на сайте www.zemesgramata.lv.