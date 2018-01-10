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В "черный список" в Латвии включено несколько тысяч человек, сообщил сегодня в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Это число меняется, так как некоторые люди включены в список на неопределенный срок, и позднее решения в отношении них пересматриваются, некоторые - на короткий срок с целью не допустить их участия в каком-то конкретном мероприятии или ситуации, пояснил он.

По распоряжению Козловскиса в прошлом году в "черный список" было включено 124 человека.

Что касается недавнего случая с выдворением из Латвии включенных в "черный список" сотрудника российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева и его супруги, журналистки Ольги Курлаевой, министр сообщил, что сейчас компетентные органы оценивают все их высказывания, поступки и действия. Не исключено, что своими действиями они нарушили также общий кодекс Шенгенской зоны, что может стать основанием для их включения в "запрет Шенгенской зоны", добавил он.

На вопрос, может ли во время празднования столетия Латвийского государства увеличиться риск провокаций, Козловскис ответил, что исключить этого нельзя, но компетентные органы с этими вопросами справляются.

Как сообщалось, 2 января сотрудники Госпогранохраны задержали в Риге гражданина России Курлаева, которому запрещен въезд в Латвию. Он был выдворен из Латвии вечером того же дня. 4 января из Латвии выдворена также его жена Ольга, журналистка, тоже включенная в "черный список".

фото: flickr.com