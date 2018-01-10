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В связи со съемками художественного фильма "Олег", с 10 по 14 января на многих улицах Старой Риги будет ограничено движение, информирует Рижская дума.

Будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, за исключением тех, у кого есть специальные разрешения.

С 22:00 10 января до 7 часов утра 11 января запретят остановку и стоянку транспортных средств на обеих сторонах улицы Кунгу на участке от улицы Пелду до улицы Марсталю и на правой стороне улице Пелду на участке длиной 50 метров от улицы Кунгу в направлении улицы Уденсвада.

С 9 часов утра до 22:00 13 января будет ограничено движение на улице Алксная на участке длиной 20 метров от улицы Вецпилсетас в направлении улицы Марсталю, а с 3 часов ночи до 17:00 14 января – на улице Алксная на участке длиной 20 метров от улицы Вецпилсетас в направлении улицы Марсталю, на улице Вецпилсетас 10 и на правой стороне улицы Вецпилсетас на участке от улице 13 Января до улице Калею, а также на улице Калею около улице Вецпилсетас.

Кроме того, ограничения будут введены с 19:00 до 21:00 10 января около здания на улице Лачплеша 26 и с 22:00 10 января до 7 часов утра 11 января на улице Марсталю 5.

Фото: pixabay.com