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Настроение иностранных инвесторов в Латвии в течение года улучшилось, сообщил ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука в среду на презентации "Индекса среды для иностранных инвестиций в 2017 году".

Однако, по его словам, проблемы особо не изменились - они связаны в основном с демографической ситуацией и доступностью рабочей силы.

Опрошенные инвесторы оценили увеличение привлекательности Латвии для иностранных инвестиций за последний год в среднем на 2,5 балла из 5 возможных (в 2016 году - на 2 балла). Усилия латвийских политиков по улучшению инвестиционной среды инвесторы оценили на 2,9 балла (2,3 балла).

Тремя сферами, где в прошлом году не было особого прогресса, инвесторы назвали демографическую ситуацию (1,6 балла из 5), доступность рабочей силы (2,7 балла), здравоохранение и социальную систему (2,5 балла).

57% инвесторов не видят улучшений также в судебной системе, 55% считают, что качество делового законодательства не изменилось, 52% - что в Латвии все еще царит неясность в отношении различных будущих решений.

Положительнее, чем раньше, инвесторы оценили качество латвийской системы образования и науки (на 3,1 балла), поддержку со стороны госструктур и коммуникацию с ними.

Мнения инвесторов о качестве налоговой системы расходятся: 17% опрошенных усматривают в ней улучшения, 40% согласны с ними частично, 43% считают, что за последний год в налоговой системе ничего не улучшилось.

"Между строк можно прочесть, что инвесторы не верят, что все останется так, как принято", - пояснил Саука.

Из отдельных инициатив латвийского правительства положительнее всего инвесторы оценивают решение не облагать подоходным налогом с предприятия реинвестированную прибыль, кредитные гарантии экспорта и создание среды для стартапов.

"Индекс среды для иностранных инвестиций" составлен в сотрудничестве с Советом иностранных инвесторов в Латвии, в опросе участвовали 42 предприятия.

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