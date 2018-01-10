Олимпийскую трассу для сноуборда построят латвийцы (13)

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Общество | 10 января 2018 года, 14:48

Трассу для соревнований по сноуборду для Олимпиады-2018 в Пхенчхане построят специалисты латвийской компании We Build Parks (Baltic Snowpark Agency) в сотрудничестве с многолетними партнерами из Германии Schneestern. Мастера отправятся в Южную Корею уже завтра, 11 января, пишет diena.lv.

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Baltic Snowpark Agency (BSA) строит снежные трассы не только для Балтийских стран, но и для глобальных международных проектов, в том числе, и для Олимпиады-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

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Энтузиазм и профессионализм латвийских специалистов Олимпийский комитет оценил еще в прошлом году, когда команда BSA участвовала в строительстве трассы для Кубка мира. Тогда мастерам пришлось столкнуться с трудностями в виде ветра и обледенения, но работу удалось закончить за три часа до начала официальных тренировок. И Олимпийский комитет, и атлеты со всего мира отметили, что это лучшая из всех трасс, которые они когда-либо использовали.

Фото: Facebook/Jānis Jansons

Комментарии 13
Накипело2 часа назад
В то время когда ватные синяки осваивают космос, развивают атомную энергетику, северный морской путь, строят крымский мост, навели порядок в Сирии, провели олимпиаду в Сочи и т.д. и т.п. продолжать можно долго, спецы из Латвии научились строить горки из льда и снега, наконец то нам есть чем гордиться.
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Коловрат1 час назад
Зная как наши строят, это будут самые дорогие горки из льда и снега!
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Janina Pezdiņa1 час назад
Ай да наши,ай да молодцы!
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