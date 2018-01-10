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Трассу для соревнований по сноуборду для Олимпиады-2018 в Пхенчхане построят специалисты латвийской компании We Build Parks (Baltic Snowpark Agency) в сотрудничестве с многолетними партнерами из Германии Schneestern. Мастера отправятся в Южную Корею уже завтра, 11 января, пишет diena.lv.

Baltic Snowpark Agency (BSA) строит снежные трассы не только для Балтийских стран, но и для глобальных международных проектов, в том числе, и для Олимпиады-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

Энтузиазм и профессионализм латвийских специалистов Олимпийский комитет оценил еще в прошлом году, когда команда BSA участвовала в строительстве трассы для Кубка мира. Тогда мастерам пришлось столкнуться с трудностями в виде ветра и обледенения, но работу удалось закончить за три часа до начала официальных тренировок. И Олимпийский комитет, и атлеты со всего мира отметили, что это лучшая из всех трасс, которые они когда-либо использовали.

Фото: Facebook/Jānis Jansons