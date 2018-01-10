Общество |

Введение Карты даугавпилчанина может стоит приблизительно два миллиона евро, прогнозирует вице-мэр Даугавпилса Айвар Здановскис. Об этом сообщает nra.lv .

Рабочая группа готовит окончательный отчет, который позже будет передан на рассмотрение депутатам думы. По словам Здановскиса, если будет принято благоприятное решение, будет совершена закупка спецификаций и разработки карты.

Вице-мэр указал, что правила Кабинета министров обязывают самоуправление обеспечить перевозки в общественном транспорте и учет предоставленной социальной помощи жителям. Поэтому нужно принять принципиальное и политическое решение, что этот учет будет вестись.

Если все пройдет гладко, то уже в марте закупки будут окончены и осенью Карту даугавпилчанина смогут использовать школьники и горожане, получающие разные льготы.

Ранее сообщалось, что впредь владельцы Карты рижанина со скидкой смогут расплатиться за услуги, предлагаемые Harmonija SPA, Oskara Grīnberga desu fabrika, рижской больницы Bikur Holim и этномузея Cepures pasaule.